​Держкіно просить не допускати російські фільми до участі у Каннському фестивалі

Державне агентство України з питань кіно просить Каннський кінофестиваль не допускати фільми російського виробництва до участі.

Про це йдеться у зверненні голови Держкіно Марини Кудерчук до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра.

Кудерчук подякувала Лескюру за підтримку України та за надану можливість бути представленими у Village International на цьогорічному кінофестивалі.

"Раніше ми звертались до Вас із проханням не допускати до участі у конкурсних та позаконкурсних програмах російські фільми, просили припинити будь-яку співпрацю з російськими кінематографістами. У своїй попередній заяві Ви підкреслили, що на цьогорічному Каннському фестивалі не допустите й мінімальної присутності будь-кого, пов’язаного з російським урядом, проте не закриваєте двері для тих, хто захищає свободу слова в Росії, хто протестує проти нападу та вторгнення в Україну", - йдеться у зверненні.

"Але реальність така, що російська агресія триває і вона не зводиться до особистих амбіцій керівництва цієї країни. Звичайні росіяни скидають бомби на українські міста, розстрілюють евакуйованих, формують літери "Z", прагнуть захопити наші землі, знищують нашу культуру та заперечують існування українців як окремої нації. 85 відсотків росіян повністю підтримують війну Росії проти України. Достеменно відомо, що у демонстраціях проти російської окупації в Херсоні (з населенням 280 тисяч) беруть участь більше людей, ніж виходить росіян на демонстрації проти війни у мирній Москві (з населенням 12 мільонів) – цей факт дуже красномовно демонструє широкомасштабну підтримку воєнної агресії пересічними росіянами", - наголосила Кудерчук.

Вона зазначила, що в основну конкурсну програму була включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

Також в секції "Спеціальні покази" представлена картина режисера Сергія Лозниці "Природна історія знищення" буде представлена в секції "Спеціальні покази". Як повідомлялося раніше, Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії через участь у фестивалі російського кіно.

"У той самий час, українські режисери та інші кінематографісти змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або здійснювати волонтерську допомогу у тилу. Наші режисери, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, але Росія позбавила їх такої розкоші. Сьогодні давати можливість представникам країни-агресора, яка вторглась в незалежну країну, вбиває ні в чому невинних людей, бути присутніми на міжнародній арені – недопустимо. А гасла "Мы за мир, нет войне" не означають автоматичного засудження російської агресії", - зазначила Кудерчук.

Нагадаємо, цього року фільмом-відкриттям цьогорічного Каннського кінофестивалю стане стрічка Мішеля Хазанавічуса “Z (comme Z).” Нова стрічка французького режисера Мішеля Хазанавічуса (“Молодий Годар”, “Артист”) є рімейком японського фільму жахів “Не ріж!” Шинічіро Уеда, що вийшов у 2017 році.