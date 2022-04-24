За вчора в Луганській області виявили вісьмох загиблих від російських обстрілів

Шестеро померли від артилерійського обстрілу, ще двоє – від влучання снаряду в житловий будинок, що відбулося цього тижня.

За 23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання мешканців Луганщини. Під вогнем були Гірське, Золоте, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. За суботу були виявлені тіла вісьмох загиблих. Шестеро з них були вбиті під час учорашнього артилерійського вогню по Гірському та Золотому. Ще дві людини важко поранені.

Інші дві жертви загинули внаслідок потрапляння снаряду в будинок у Попасній кілька днів тому.

Фото: Сергій Гайдай

"Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося. Крім того, учора вдень співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілів трьох осіб в Рубіжному", – зазначив Гайдай.

Він додав, що в Лисичанську зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок. У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля національної поліції.

Нагадаємо, за вчора українські захисники відбили 12 атак росіян у Донецькій та Луганській областях. Вони знищили чотири російські танки, пʼять артилерійських систем, 15 одиниць бронетехніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки