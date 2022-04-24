За два місяці повномасштабної війни Росія втратила близько 21 800 осіб, – Генштаб

Втрати Росії за два місяці повномасштабної війни проти України складають орієнтовно 21 800 осіб, 873 танки та 2238 бойових броньованих машин.
Про це йдеться у підрахунках Генерального штабу Збройних сил України.
У ворога також поменшало на 408 артилерійських систем, 147 ракетних систем залпового вогню, 69 засобів ППО, 179 літаків, 154 вертольоти, 1557 одиниць автотехніки, вісім кораблів і катерів, 76 цистерн із пальним, 191 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 штук спецтехніки та чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Нагадаємо, тільки за вчора знищено сімнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет.