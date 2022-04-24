За два місяці повномасштабної війни Росія втратила близько 21 800 осіб, – Генштаб

Також ворог втратив не менше 873 танків та 154 гелікоптерів.

Втрати Росії за два місяці повномасштабної війни проти України складають орієнтовно 21 800 осіб, 873 танки та 2238 бойових броньованих машин.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Про це йдеться у підрахунках Генерального штабу Збройних сил України.

У ворога також поменшало на 408 артилерійських систем, 147 ракетних систем залпового вогню, 69 засобів ППО, 179 літаків, 154 вертольоти, 1557 одиниць автотехніки, вісім кораблів і катерів, 76 цистерн із пальним, 191 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 штук спецтехніки та чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Нагадаємо, тільки за вчора знищено сімнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет.