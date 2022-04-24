Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на Великдень

Укрзалізниця повідомила про розклад додаткових евакуаційних рейсів на неділю, 24 квітня.
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Рейси призначено на такі напрямки:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро;
- 11:30 - 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.
Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.
Нагадаємо, що 23 квітня російські окупанти знову зірвали евакуацію з міста Маріуполь, водночас вони спробували депортувати мирних мешканців.
22 квітня російські війська обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної на Луганщині.