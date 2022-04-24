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Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на Великдень

Рейси відбуватимуться з 4 областей.

Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на Великдень

Укрзалізниця повідомила про розклад додаткових евакуаційних рейсів на неділю, 24 квітня.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Рейси призначено на такі напрямки:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
  • 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро;
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.

Нагадаємо, що 23 квітня російські окупанти знову зірвали евакуацію з міста Маріуполь, водночас вони спробували депортувати мирних мешканців. 

22 квітня російські війська обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної на Луганщині.

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