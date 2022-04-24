СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів

Після початку повномасштабної агресії РФ колаборант допомагав "розквартировувати" російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.

Служба безпеки України продовжує викривати зрадників, коригувальників вогню та знищувати розгалужені агентурні мережі окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Херсонській області на державній зраді викрито депутата однієї з місцевих рад. Він був завербований представниками ФСБ РФ для розвідувально-підривної діяльності. Після початку повномасштабної агресії РФ колаборант допомагав "розквартировувати" російських військових у тимчасово окупованому Херсоні. Також він надавав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста.

Зрадника затримали під час його поїздки до Одеси, звідки той планував виїхати за кордон, використовуючи іноземний паспорт.

На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

Крім цього, вона передавала загарбникам координати розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації українських військових підрозділів.

Під час обшуків у затриманої виявлено засоби зв’язку з куратором спецслужб рф та велику суму російських рублів.

У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Вони збирали розвіддані щодо переміщення техніки ЗСУ, фотографували її та передавали окупантам фото з прив’язкою до місцевості. Також російські агенти коригували ворожі артилерійські обстріли міської інфраструктури та житлових будинків.

За "роботу" інформаторам обіцяли винагороду у вигляді автомобіля, який окупанти намародерили у місцевих жителів.

Співробітники СБУ затримали їх на спробі фотофіксації позицій українських військ.

Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної. Вона передавала окупантам інформацію щодо розташування вогневих позицій українських підрозділів. Зв’язок з ворогом підтримувала через свою доньку, яка перебуваючи у москві була завербована ФСБ.

На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська. Саме за її координатами окупанти здійснювали авіаудари по промисловому об’єкту. До цього зловмисниця збирала розвіддані щодо позицій та кількості українських військових на території міста. Отриману інформацію передавала до так званого "МГБ ДНР" через відпрацьовані канали зв’язку.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог "розконсервував" на початку повномасштабної агресії РФ для проведення інформаційних диверсій. Зловмисник поширював через соцмережі дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримати окупантів. Для цього спеціально створив та адміністрував більше 10 пропагандистських інтернет-платформ.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій кремля проти України. Завдяки оперативному реагуванню СБУ своєчасно викрила і заблокувала відповідні активи. На кінцевих споживачів енергокомпаній це блокування не вплине.

Наразі, за матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анулювала ліцензії на господарську діяльність цих структур.