В окупованому Криму влада хоче закрити кримськотатарську школу

У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Амет-Хана Султана.

Як розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, такі дії окупантів є порушенням права на освіту рідною мовою.

"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, зокрема і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", – заявила Денісова.

Кримськотатарську школу планують "об’єднати" із місцевим грецьким закладом середньої освіти. З цього приводу вже відбувались збори, однак батьки дітей, які навчаються в школі, вирішили виборювати збереження закладу.

Зазначимо, що із початку окупації півострова влада РФ змінила статус 9 кримськотатарських шкіл: 5 перевели на двомовну освіту, 4 стали загальноосвітніми закладами і лише 7 змогли зберегти свій статус.

Ситуація з україномовними школами на території окупованого Криму ще гірша, офіційно зареєстрована лише одна – у Феодосії.

Нагадаємо, що росіяни у квітні заборонили вʼїзд та виїзд з Криму для недопущення зриву призову.

18 квітня російська прокуратура заочно запросила три роки позбавлення волі для правозахисника, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.