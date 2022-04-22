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Поранені мирні жителі, пожежі та зруйновані школи і лікарні, - командування ООС про ситуацію на сході України

Упродовж минулої доби рятувальники Донеччини і Луганщини загасили 8 пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів.

Поранені мирні жителі, пожежі та зруйновані школи і лікарні, - командування ООС про ситуацію на сході України
Фото: Пресцентр ООС

Росіяни за минулу добу обстріляли 25 населених пунктів Донеччини і Луганщини. Було поранено мирного жителя, руйнувань зазнали місцеві школи і лікарні та житлові будинки.

Про ситуацію у східному регіоні повідомили в пресцентрі ООС.

Також росіяни обстріляли 673-й км траси Київ-Харків-Довжанське (М-03).

"Ворожі артилерійські та авіаційні обстріли спричинили руйнування і пошкодження близько 20-ти багатоповерхових і приватних житлових будинків у Світлодарську, Авдіївці, Сіверську, Слов’янську, Очеретиному. Унаслідок обстрілу с. Зарічне поранений місцевий житель", - повідомили в Об'єднаних силах.

За інформацією пресслужби, варварських обстрілів зазнали Авдіївська та Лиманська лікарні, а також Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи. 

Фото: Пресцентр ООС

"Окрім того, в результаті обстрілів пошкоджені: птахофабрика (с. Шнурки Черкаської ОТГ), два комунальні підприємства, молочний цех та пожежна частина (Олександрівка Черкаської ОТГ), 3 газопроводи, трансформатор електропостачання, опора ЛЕП, автомобілі", - йдеться в повідомленні на FB-сторінці ООС.

Співробітники ДСНС упродовж минулої доби здійснили 32 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій. Також загасили 8 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Фото: Пресцентр ООС

У той же час піротехніки виявили 46 вибухонебезпечних предметів. Так, території обстріляної напередодні шахти "Капітальна" було виявлено 28 152-мм снарядів, які не розірвалися. 

Триває знешкодження вибухонебезпечних предметів у Лимані, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Нагадаємо, 21 квітня ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Майже дві сотні російських окупантів ліквідували українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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