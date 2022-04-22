Окрім того, три співробітники Нацполіції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

Упродовж минулої доби, 21 квітня, російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини. Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини", – зазначив посадовець.

Окрім того, ввечері три співробітники групи швидкого реагування обласної Національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Також голова ОВА повідомив, що до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупанти активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна. Ворог продовжує спроби штурму в районі Марʼїнки за підтримки артилерії.