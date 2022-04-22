​"Потерпіть, будь ласка, тримайтеся!" – Верещук до тих, хто чекає на евакуацію (оновлено)

Зелених коридорів сьогодні не буде через небезпеку на маршрутах.

У п’ятницю, 22 квітня, українська влада не проводитиме евакуацію зеленими коридорами, оскільки неможливо гарантувати безпеку.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде", – йдеться в повідомленні на сторінці урядовиці у фейсбуці.

Ірина Верещук звернулася до всіх, хто чекає на евакуацію.

"Потерпіть, будь ласка, тримайтеся!" – попросила віцепрем’єрка.

Попри це, влада Луганської області заявила, що намагатиметься вивезти частину людей.

"У Лисичанську та Рубіжному спробуємо евакуювати якомога більше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися. Загалом евакуація 22 квітня запланована за п’ятьма маршрутами. Крім вказаних вище населених пунктів, це Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада. Спробуємо повсюди, але подивимось як вийде за відсутності "режиму тиші"", – повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.