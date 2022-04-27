Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що сьогодні, у 36-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, доводиться говорити, що світ знову опинився за крок від катастрофи через дії Росії.

"У Чорнобильській зоні російські окупанти розікрали, знищили і ядерну аналітичну лабораторію на території ЧАЕС. Для російських військових Чорнобильська зона і станція були військовим плацдармом так само, як і зараз плацдармом є територія Запорізької атомної електростанції. Ризик катастрофи є й від запуску Росією крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що, зважаючи на рівень загрози, реакція на дії Росії була надзвичайною, і ця країна не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, а також шантажувати світ ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ має зупинити ядерний шантаж з боку Росії та відновити фундаментальні принципи ядерної безпеки й мирного використання атомної енергії.

Президент також повідомив, що Україна запропонувала ініціативу щодо введення миротворців для гарантування безпеки Запорізької АЕС.

Зеленський нагадав, що в ніч на 4 березня, коли російські окупанти захоплювали Запорізьку АЕС, він проводив переговори з лідерами країн-партнерів.

Він наголосив, що Україна вестиме діалог з партнерами в МАГАТЕ й наполягатиме на заходах з відновлення ядерної безпеки Європи та всього світу.

Зі свого боку Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що сьогодні, у 36-річницю катастрофи, відвідав Чорнобильську АЕС, де подякував працівникам станції за їхню роботу, мужність і професіоналізм.

"Ми не могли собі уявити, що цей шлях заведе нас туди, куди ми не очікували потрапити, що він не скінчився і ще відбуватимуться трагічні події в цій зоні", – зауважив він.

"Моє завдання, серед іншого, полягає в тому, щоб забезпечити те, що ядерні електростанції країни, які важливі у світі з погляду постачання електроенергії, не опиняться під загрозою. Саме тому МАГАТЕ перебуває в Україні й продовжуватиме свою роботу. Сьогодні ми погодилися, що будемо надавати допомогу й проводити спеціальну роботу з відновлення спроможностей інфраструктури, яка зазнала пошкоджень", – сказав Гроссі.

Нагадаємо, російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС, розташованої біля самого кордону з Білоруссю, у перший день вторгнення, 24 лютого. Вони взяли в полон українських військових і фактично тримали в заручниках цивільний персонал станції. Окупанти пішли із ЧАЕС наприкінці березня.

При цьому окупанти вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. Росіяни зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.