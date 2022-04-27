У Гірському згоріла електропідстанція.
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Окупанти з 5 ранку обстрілюють Гірську громаду на Луганщині, загинула людина
Зранку по Гірській громаді на Луганщині нанесено авіаудар, щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти громади. “Застосовують "гради" та артилерію. Нанесено авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають”, – сказав Гайдай.
У Гірському також згоріла електропідстанція.
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