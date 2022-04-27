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Окупанти з 5 ранку обстрілюють Гірську громаду на Луганщині, загинула людина

У Гірському згоріла електропідстанція.

Зранку по Гірській громаді на Луганщині нанесено авіаудар, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти громади. “Застосовують "гради" та артилерію. Нанесено авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають”, – сказав Гайдай. 

У Гірському також згоріла електропідстанція.

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