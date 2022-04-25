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На Київщині вже повністю функціонують 11 тимчасових переправ, – ОП

Більше ніж половина будинків регіону знову зі світлом.

На Київщині вже повністю функціонують 11 тимчасових переправ, – ОП

В Київській області вже відкрито рух на 11 тимчасових переправах, що зведені біля зруйнованих мостів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Як уточнив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, у Бучанському районі наразі працюють 6 переправ, а саме у населених пунктах Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка та Романівка. У Вишгородському районі їх працює 3 – біля Сидорівки, Демидова та Катюжанки. Також 2 переправи зведено і у Броварському районі, а саме біля Залісся та Баришівки.

Також заступник керівника ОП зазначив, що наразі вже більше ніж половина будинків регіону знову зі світлом.

«Заживлено понад 80 000 абонентів. Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах», – говорить Тимошенко.

Триває відновлення і інших інженерних мереж, а саме газо- та водопостачання. Так, повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах. Також у Бородянці забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів та місцеву лікарню.

«Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат. В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю», – додав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для Київщини з бюджету на проведення відновлювальних робіт вже виділено 400 мільйонів гривень.

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