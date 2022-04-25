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Половині будинків на звільнених територіях Київщини повернули світло, відновили рух тимчасовими переправами

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

Половині будинків на звільнених територіях Київщини повернули світло, відновили рух тимчасовими переправами
Фото: t.me/kt20220224

На звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами.

Про це повідомив заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом.

Заживлено понад 80 000 абонентів. Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

Фото: t.me/kt20220224

У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць.

У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні.

Фото: t.me/kt20220224

Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат.

В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Фото: t.me/kt20220224

Фото: t.me/kt20220224

Фото: t.me/kt20220224

Нагадаємо, Київська область отримала першу субвенцію на відновлення житла у розмірі 400 мільйонів гривень.

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