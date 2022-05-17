В'язнів, які погодились захищати державу на фронті, не повертатимуть до тюрем, – Малюська

Засуджених, які зголосилися іти на фронт, не будуть повертати назад до місць позбавлення волі.

Про це в ефірі телемарафону #UArazom заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його даними, наразі з місць позбавлення волі звільнили 363 людей під час трьох хвиль помилування. Відпускали на фронт лише тих, хто не становить небезпеки для суспільства. У більшості випадків це стосувалося осіб, строк відбування покарання яких був на завершальному етапі.

Зараз потреби в четвертій хвилі помилування немає.

Раніше Денис Малюська повідомляв про те, що РФ намагається запустити кілька бунтів в українських тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. Він закликав не реагувати емоційно на можливу появу проплачених протестів біля в'язниць.