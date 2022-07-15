Головне за день. П'ятниця, 15 липня

Вибухи у Кременчуці та Миколаєві, збита ракета над Київщиною, відбиті ворожі штурми, Слов’янськ від обстрілами. Яким запам’ятається 142-й день повномасштабної війни.

День закінчився сиренами повітряної тривоги майже по всій країні та вибухами в Кременчуці.

В небі над Білоцерківським районом Київської області ввечері Повітряні сили України збили ворожу ракету.

“Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле”, - повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Голова Київської ОВА закликав жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

У медичних закладах Вінниці станом на ранок 15 липня перебувало 82 поранених унаслідок учорашньої ракетної атаки Росії на центр міста. На 12 годину їхня кількість знизилась до 80.

Госпіталізованих четверо, повідомила Вінницька міськрада. За уточненими даними, до лікарень звернулись 197 людей, 110 допомогли амбулаторно.

11 людей вважаються зниклими.

Генеральний штаб повідомив, що росіянам не вдалося заволодіти ділянкою дороги Бахмут – Лисичанськ, ЗСУ завдали їм значних втрат. Українські захисники продовжують відбивати ворожі штурми і наступи.

Також рашисти зробили декілька безуспішних спроб поліпшити тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Зазнали втрат і відійшли.

На Слобожанському напрямку українські бійці вкотре успішно відбили ворожий штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

У Миколаєві вранці пролунало понад 10 потужних вибухів. Ворог влучив у два найбільших в місті університети.

Один із обстріляних університетів – імені Сухомлинського, другий – Національний університет кораблебудування.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на пострадянському просторі було два університети кораблебудування – в Миколаєві і в Санкт-Петербурзі.

Російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ.

"Знов РСЗВ, знов касетні снаряди. Є загиблий. Є поранені", - розповів у своєму відеозверненні на Facebook керівник Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.

Він додав, що кількість поранених уточнюється.

Українські військові знищили ще один ворожий склад російських окупантів на Донеччині.

"Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка", - повідомили на Facebook-сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

У Херсонській обласній військовій адміністрації підбили підсумки вчорашніх дій української авіації, яка 14 липня завдала чотири удари по скупченнях окупантів і техніки на Херсонщині.

"Вчора нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків, завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового, Благодатного та Нової Маячки", - розповіли в ОВА.

Також ЗСУ знищили базу російських окупантів у Новій Каховці та склад із боєприпасами в районі Раденська.

Перші американські реактивні системи залпового вогню М270 прибули в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков у своєму Twitter.

Наразі у Верховній Раді акредитовані 5000 журналістів, і необхідно перевірити кожного з них. Пресу повернуть до Ради лише тоді, коли безпекова ситуація буде відповідною.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Преса перебуває у Верховній Раді. Канал "Рада" працює… Це наш телеканал… Ні, це не є цензурою. Це раніше до цього можна було апелювати… Далеко не у всіх парламентах Європи є доступ журналістів до зали засідань… Тому казати, що фізична неприсутність журналістів поряд з депутатами – це цензура, я так не вважаю. Цензура – це коли державний цензор буде писати шановній пані Соні Кошкіній: "Такого числа в конкретній статті приберіть ці два рядки. Якщо ви це не зробите, то до LB.ua будуть якісь санкції". Оце цензура", – заявив Корнієнко.

Детальніше – в нашій новині та в інтерв’ю.

Із 22 липня телеканали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва національного марафону новин, повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на джерела.

Таке рішення мають ухвалити в медіагрупі 21 липня.

Слоти каналів (а це 6 годин) має отримати один із мовників, який вже бере участь в національному марафоні. У ДМ кажуть, що найімовірніше це буде "1+1" або телеканал "Рада".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!