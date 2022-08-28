Понад 13 тисяч поляків записались на добровільну військову службу

Для добровольців цього року підготовано 15 тисяч місць.

На нову добровільну основну військову службу в Польщі записалося понад 13 тисяч осіб.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр і очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак польському TVP Info.

Політик зізнався, що найближчими тижнями очікує підвищення інтересу до такої форми зв'язків з армією.

"Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року ми підготували 15 тисяч місць. Якщо потрібно, знайдемо ще. Ми хочемо, щоб якомога більше людей пройшли навчання, вміли користуватися зброєю, були добре організовані", - сказав міністр оборони.

Ресурс нагадує, що польський закон "Про оборону Вітчизни" запровадив новий вид військової служби - основну військову службу. Пройти його може кожен, хто раніше не був у армії. Завдяки ньому можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитися в запасі або вступити в професійну армію.

За встановленими для цього виду служби правилами, кандидат починає волонтерську службу з 28-денного базового курсу підготовки. Військовослужбовці, які вирішать не продовжувати навчання, будуть зараховані в запас.

Охочі продовжувати отримають до 11 місяців професійної підготовки, яка поєднуватиметься із виконанням обов’язків за фахом. По закінченні цього терміну військовослужбовець добровільної обов’язкової військової служби зможе подати заяву про проходження служби в професійному, територіальному чи дійсному резерві.

У рамках цієї служби доброволець отримуватиме винагороду у розмірі найнижчого посадового окладу професійного військовослужбовця, яка зараз становить 4560 злотих.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Польща вирішила збільшити загальну чисельність війська до 400 тисяч. Також на фінансування армії з наступного року планують виділяти навіть не 3% ВВП.