У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено))

На дільниці Підволочиськ - Максимівка Львівської залізниці зійшли з колії вантажні вагони. Внаслідок цього будуть змінені деякі маршрути та затримаються кілька поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Це стосуватиметься рейсів:

Потяг №706 Перемишль - Київ (прямуватиме через Здолбунів);

потяг №120 Львів - Запоріжжя (розвертається на Красне);

потяг №55 Київ - Ясіня.

Зміни й у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська", - йдеться у повідомленні.

Представники Укрзалізниці перепрошують за незручності та повідомляють пасажирів із пересадками про їхні подальші дії.

"Прохання до пасажирів із подальшими пересадками обов'язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об'їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо", - проінформувала компанія.

Також повідомляється, що за затримками в реальному часі можна стежити на uz-vezemo.com.

Уточнено. Крім того, за оновленнями від Укрзалізниці стало відомо, що на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

"Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на дільниці Тернопіль - Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки", - уточнили в УЗ.

Компанія також повідомила, що низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів - Шепетівку - Здолбунів та затримається в дорозі.

Нагадаємо, в середині травня ракетним ударом по Львівщині Росія пошкодила залізничну інфраструктуру.