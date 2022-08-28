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Повітряні сили збили ще один безпілотник окупантів

Безпілотник збили вранці 28 серпня.

Повітряні сили збили ще один безпілотник окупантів
Фото: Скрін з відео

Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних сил України збили черговий російський безпілотник.

Про це Повітряне командування "Центр" повідомило у Facebook.

"Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Центр” на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські морські піхотинці та артилеристи знищили на Донецькому напрямку дві ворожих артилерійських системи "Гіацинт-С" і 14 російських військових.

За минулу добу 27 серпня ЗСУ ліквідували 250 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку.

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