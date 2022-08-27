Ці дві ділянки стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією.

На кордоні з Румунією з міста Рахів та селища Тересва за 2 місяці відновили дві ділянки залізничних колій. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії.

Про це розповів у Телеграм голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Ці дві ділянки у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн т вантажів на рік», — повідомив Камишін.

Ці дві ділянки також відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців. Однак це стане можливим тоді, коли румунські залізничники відремонтують свою частину шляху.

Доти по цій ділянці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, що вилучені в закарпатських контрабандистів безпілотники передали на фронт.