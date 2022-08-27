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Укроборонпром та Генштаб розробили програму розвитку БПЛА

Раніше відповідне доручення дав Головнокомандувач ЗСУ Залужний.

Укроборонпром та Генштаб розробили програму розвитку БПЛА
Фото: Вікіпедія

Державний концерн "Укроборонпром" та Генштаб ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони України. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Фахівці, які залучені до цього проєкту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. Під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів”, - йдеться у повідомленні.

Програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

Автори програми презентували її генералу Залужному та розраховують на якнайшвидшу її реалізацію.

Представники Укроборонпрому обговорили  представниками виробників їх потреби, можливу допомогу, масштабування, оперативність та безпеку виробництва. 

Нагадаємо, армія США готова укласти контракт з Україною щодо постачання далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600.

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