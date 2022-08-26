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Від російських обстрілів у Запорізькій області загинула жінка з двома дітьми

Росія продовжує вбивати українських жінок і дітей.

Від російських обстрілів у Запорізькій області загинула жінка з двома дітьми
Фото: Запорізький обласний методичний центр культури і мистецтва

Сьогодні, 26 серпня, під час обстрілів російськими окупантами Запорізької області, загинула місцева мешканка з дітьми

Про це повідомляється на сторінці Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва.

“Прийшло велике горе в нашу родину працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик”, - йдеться у повідомленні.  

Крім самої Анастасії Боровик, загинули двоє її маленьких синів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей.

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