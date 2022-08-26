ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині змінено час комендантської години

Комендантська година буде змінена з початку осені.

На Донеччині змінено час комендантської години
Фото: НПУ

З четверга, 1 вересня, на території Донецької області буде змінено час комендантської години.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години”, - написав Кириленко.

З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00.

Кириленко попросив всіх дотримуватися встановлених норм, оскільки це є питанням особистої та суспільної безпеки.

Нагадаємо, від початку серпня з небезпечних регіонів України евакуювалось близько 35 тисяч цивільних громадян, третина з них – діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також