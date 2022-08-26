На Донеччині змінено час комендантської години

Комендантська година буде змінена з початку осені.

З четверга, 1 вересня, на території Донецької області буде змінено час комендантської години.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години”, - написав Кириленко.

З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00.

Кириленко попросив всіх дотримуватися встановлених норм, оскільки це є питанням особистої та суспільної безпеки.

Нагадаємо, від початку серпня з небезпечних регіонів України евакуювалось близько 35 тисяч цивільних громадян, третина з них – діти.