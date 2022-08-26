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На Київщині знайшли сховок зі зброєю та боєприпасами

Раніше ця територія була окупована росіянами.

На Київщині знайшли сховок зі зброєю та боєприпасами
Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Під час відпрацювання території Макарівської громади, яка була окупована росіянами, в одному із помешкань громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.

Зазначається, що в помешканні були сховані: 

  • гранати "Ф-1";
  • РГД-5;
  • гранатомет;
  • ПЗРК Перун.

Крім того, у лісосмузі було виявлено 3 снаряди до САУ та ще 5 - до РСЗО «Град».

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Знахідку було передано ДСНС для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області, біля с. Зелена Поляна, під час збирання врожаю трактор підірвався на вибуховому предметі

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