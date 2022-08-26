Раніше ця територія була окупована росіянами.

Під час відпрацювання території Макарівської громади, яка була окупована росіянами, в одному із помешкань громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.

Зазначається, що в помешканні були сховані:

гранати "Ф-1";

РГД-5;

гранатомет;

ПЗРК Перун.

Крім того, у лісосмузі було виявлено 3 снаряди до САУ та ще 5 - до РСЗО «Град».

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Фото: Пресслужба Макарівської селищної ради

Знахідку було передано ДСНС для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області, біля с. Зелена Поляна, під час збирання врожаю трактор підірвався на вибуховому предметі.