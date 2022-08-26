Під час відпрацювання території Макарівської громади, яка була окупована росіянами, в одному із помешкань громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.
Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.
Зазначається, що в помешканні були сховані:
- гранати "Ф-1";
- РГД-5;
- гранатомет;
- ПЗРК Перун.
Крім того, у лісосмузі було виявлено 3 снаряди до САУ та ще 5 - до РСЗО «Град».
Знахідку було передано ДСНС для подальшого знешкодження.
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