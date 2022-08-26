Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі

Сьогодні, 26 серпня, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
“Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії”, - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Нагадаємо, сьогодні вдень один з енергоблоків ЗАЕС під'єднали до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.