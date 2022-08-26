Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі

Цей блок було зупинено вчора, 25 серпня.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Сьогодні, 26 серпня, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

“Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі підкреслили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Нагадаємо, сьогодні вдень один з енергоблоків ЗАЕС під'єднали до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.