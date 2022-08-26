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ЗАЕС підключили до мережі, станція виробляє електроенергію для потреб України, - Енергоатом

О 14:04 один із зупинених енергоблоків було під’єднано до енергомережі. Триває набір потужності.

ЗАЕС підключили до мережі, станція виробляє електроенергію для потреб України, - Енергоатом
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Нині один з енергоблоків Запорізької атомної електростанції підключили до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - зазначили в компанії.

В Енергоатомі наголосили, що атомники Запорізької АЕС – справжні герої.

"Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, станом на 9:00 26 серпня  всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

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