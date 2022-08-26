ЗАЕС підключили до мережі, станція виробляє електроенергію для потреб України, - Енергоатом

Нині один з енергоблоків Запорізької атомної електростанції підключили до мережі. Вона вже виробляє електроенергію для потреб України.
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - зазначили в компанії.
В Енергоатомі наголосили, що атомники Запорізької АЕС – справжні герої.
"Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - йдеться в повідомленні компанії.
Нагадаємо, станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України.