ЄБРР надасть Укренерго 97,3 млн євро

Цього літа Укренерго вже отримувало підтримку від ЄБРР.

Сьогодні, 26 серпня, Міністерство фінансів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про виділення Укренерго 97,3 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Гроші надаються під державну гарантію та гарантію однієї з країн “Великої сімки” на підтримку стійкості роботи Укренерго в рамках проекту модернізації мережі електропередачі.

Зазначається, що у червні Укренерго вже отримало від ЄБРР 50 млн євро на підтримку ліквідності.

Нагадаємо, Україна домовилася зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.