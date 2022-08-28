Лубінець звернувся до Слідчої комісії ООН через наругу росіян над останками українських військових

Російська Федерація поширила відео з демонстрацією нібито останків загиблих українських військових.

Про це повідомив 28 серпня у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Через своїх пропагандистів росіяни продовжують дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові вбивства цивільних і руйнування населених пунктів. Так, демонстрація «останків» загиблих захисників Маріуполя стала приводом для «стендапу на військову тематику». Єдиною метою таких дій Росії є чергове спричинення болю родичам загиблих і зниклих», – заявив він.

Лубінець вказав на те, що тіла загиблих заслуговують на шанобливе ставлення незалежно від того, йдеться про військових чи мирних жителів.

«Останки невідомих осіб мають бути ідентифіковані. Повага до померлих – це не просто гуманізм і турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не будуть поповнювати перелік зниклих безвісти», – додав омбудсмен.

Він зазначив, що вже повідомив про публікацію Керівника групи із встановлення фактів Слідчої комісії ООН щодо України Оле Солванга та планує звернутися до Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що пропагандист окупантів Ігор Мангушев записав відео, в якому він тримає череп у руках. Під час виступу він заявив, що це нібито череп одного із захисників Азовсталі.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «стриманий оптимізм» щодо відмови окупантів від наміру провести в Маріуполі «суд» над українськими військовополоненими.