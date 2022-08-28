Новий навчальний рік на Харківщині проходитиме онлайн, - Синєгубов

Крім того, в області вже готуються до опалювального сезону.

Навчання на Харківщині проходитиме в онлайн-форматі.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Новий навчальний рік на Харківщині буде онлайн. Безпека наших дітей - пріоритет", - зазначив він.

Крім того, голова ОДА вдоволений цілодобовою комендантською годиною, яка впроваджувалась на День Незалежності.

"Вона показала свою ефективність, бо вдалося звести до мінімуму ризики для цивільних і можливість провокацій із боку Росії", - повідомив Синєгубов.

На його думку, зараз підстав для обовʼязкової евакуації немає, проте в плановому режимі влада готується до різних сценаріїв.

"Одночасно триває підготовка і до опалювального сезону, який стане найважчим в історії України", - підтвердив очільник Харківщини.

Нагадаємо, вчора від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа. Поранено одну жінку.