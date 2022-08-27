Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
ГоловнаСуспільствоВійна

Від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа

Жертв і поранених, за попередньою інформацією, нема. 

Від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа
Руйнвання будинку Адама Піотровського
Фото: Ігор Терехов у Телеграм

Російська армія цієї ночі здійснила ракетний обстріл Харкова. Ворог бив по центру міста в Основʼянському та Київському районах.

Про це харківський мер Ігор Терехов повідомив у Телеграм

"Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували декілька років тому", – заявив він.

Обстріл Харкова
Фото: Ігор Терехов у Телеграм
Обстріл Харкова

Також руйнувань зазнала школа в центрі Харкова.

Про жертв і постраждалих від рятувальників повідомлень не було. 

Прибутковий будинок Піотровського – чотириповерхова будівля в стилі українського бароко. Зведений в 1911 році, архітектор – Борис Корнієнко. З 1917 році нова влада перетворила будівлю на Будинок колгоспника із готельними номерами, їдальнею і громадськими приміщеннями. Під час Другої світової війні будівлі пощастило уникнути руйнування. У повоєнний час у ній розмістили почтамт.  В 90-ті будівлю віддали Харківському бюро технічної інвентаризації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також