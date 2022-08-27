Від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа

Жертв і поранених, за попередньою інформацією, нема.

Російська армія цієї ночі здійснила ракетний обстріл Харкова. Ворог бив по центру міста в Основʼянському та Київському районах.

Про це харківський мер Ігор Терехов повідомив у Телеграм.

"Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували декілька років тому", – заявив він.

Фото: Ігор Терехов у Телеграм Обстріл Харкова

Також руйнувань зазнала школа в центрі Харкова.

Про жертв і постраждалих від рятувальників повідомлень не було.

Прибутковий будинок Піотровського – чотириповерхова будівля в стилі українського бароко. Зведений в 1911 році, архітектор – Борис Корнієнко. З 1917 році нова влада перетворила будівлю на Будинок колгоспника із готельними номерами, їдальнею і громадськими приміщеннями. Під час Другої світової війні будівлі пощастило уникнути руйнування. У повоєнний час у ній розмістили почтамт. В 90-ті будівлю віддали Харківському бюро технічної інвентаризації.