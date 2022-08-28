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Росіяни знищили ракетою черговий громадський туалет, - ОК “Південь”

Високоточність російської зброї традиційно під питанням.

Росіяни знищили ракетою черговий громадський туалет, - ОК “Південь”
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупанти завдали ракетного удару по Нововоронцовці. На щастя, ракета вразила, ймовірно, не той об’єкт, куди намагались поцілити росіяни.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Високоточною авіаційною ракетою класу “повітря-поверхня” Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, важкою артилерією 203-го і 152-го калібрів та “Градами” обстріляно південні райони Дніпропетровської області. 

В Нікопольському районі вогнем з “Градів” та важкої артилерії понівечено декілька житлових будинків та автівок, у Марганецькій громаді один приватний будинок зруйновано, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики, перебито лінію електропередач. 

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків, в Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та промислових об’єктах.

Нагадаємо, через російський обстріл прикордоння Чернігівської області постраждала череда корів місцевого сільськогосподарського підприємства.

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