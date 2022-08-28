Росіяни знищили ракетою черговий громадський туалет, - ОК “Південь”

Російські окупанти завдали ракетного удару по Нововоронцовці. На щастя, ракета вразила, ймовірно, не той об’єкт, куди намагались поцілити росіяни.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Високоточною авіаційною ракетою класу “повітря-поверхня” Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, важкою артилерією 203-го і 152-го калібрів та “Градами” обстріляно південні райони Дніпропетровської області.

В Нікопольському районі вогнем з “Градів” та важкої артилерії понівечено декілька житлових будинків та автівок, у Марганецькій громаді один приватний будинок зруйновано, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики, перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків, в Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та промислових об’єктах.

Нагадаємо, через російський обстріл прикордоння Чернігівської області постраждала череда корів місцевого сільськогосподарського підприємства.