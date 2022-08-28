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З початку повномасштабного вторгнення до Польщі виїхали понад 5,8 млн українців

За день 26 серпня з України до Польщі виїхали 24,8 тис. осіб, з Польщі до України – 33,2 тис. українців.

З початку повномасштабного вторгнення до Польщі виїхали понад 5,8 млн українців
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого по 26 серпня з України до Польщі виїхали понад 5,8 млн людей, повернулося додому – 3,9 млн українців.

Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі.

“Від 24 лютого цього року, тобто від початку повномасштабного російського наступу на територію України, польські прикордонники оформили прибуття з України 5 млн 835 тис. осіб”, – ідеться в повідомленні.

У прикордонній службі додають, що у зворотньому напрямку за цей час виїхало 3 млн 996 тис. українців.

Нагадаємо, польські школи готові прийняти 200-300 тисяч дітей з України. Наразі у Польщі перебувають 700-800 тисяч українських школярів.

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