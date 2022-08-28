З початку повномасштабного вторгнення до Польщі виїхали понад 5,8 млн українців

За день 26 серпня з України до Польщі виїхали 24,8 тис. осіб, з Польщі до України – 33,2 тис. українців.

З 24 лютого по 26 серпня з України до Польщі виїхали понад 5,8 млн людей, повернулося додому – 3,9 млн українців.

Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі.

“Від 24 лютого цього року, тобто від початку повномасштабного російського наступу на територію України, польські прикордонники оформили прибуття з України 5 млн 835 тис. осіб”, – ідеться в повідомленні.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 5,835 os.

Wczoraj tj.26.08➡24,8 tys.

Dziś do godz. 07.00➡️ 8 tys.

W dn.26.08 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 33,2 tys. osób. Od 24.02- ponad 3,996 mln os. pic.twitter.com/EjKy41vljk — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 27, 2022

У прикордонній службі додають, що у зворотньому напрямку за цей час виїхало 3 млн 996 тис. українців.

Нагадаємо, польські школи готові прийняти 200-300 тисяч дітей з України. Наразі у Польщі перебувають 700-800 тисяч українських школярів.