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З початку війни держнагородами України відзначено вже 27 760 захисників і захисниць України

Завтра з’являться укази про відзначення людей, які підтримують бойовий дух українців і поширюють правду про війну.

З початку війни держнагородами України відзначено вже 27 760 захисників і захисниць України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

З 24 лютого державними нагородами України відзначено вже 27 760 захисників і захисниць України.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, завтра з’являться укази про відзначення держнагородами людей, які підтримують бойовий дух українців і поширюють правду про війну.

“Я попросив військових і правоохоронців, усі органи влади – центральні і в областях, міністерства й обласні адміністрації, а також представників медіа – надати мені кандидатури тих, хто заслуговує на нагороди. Тих, хто в окопах, хто підтримує хлопців і дівчат. Назвати людей, яких знають в армії, яким справді вдячні на передовій. Які підтримують бойовий дух українців, нашу віру в себе, які поширюють правду про війну. Які мобілізують допомогу Україні за кордоном. Які підтримують переселенців… Волонтери й посадовці, журналісти й працівники комунальних підприємств, зв’язківці, транспортники і спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти… Багато різних людей, чиї кандидатури були запропоновані”, – сказав Зеленський. 

Є й ті, хто нагороджується, на жаль, посмертно.

“Звичайно, я підписав укази і про нагородження наших воїнів – у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України . Загалом з 24-го лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць”, – додав президент.

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам родин загиблих Героїв, а також інші державні нагороди. Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

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