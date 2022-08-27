Проєктну загрозу для ядерних установок та матеріалів і радіоактивних відходів переглянуть, – рішення уряду

27 серпня на Кабмін схвалив постанову “Деякі питання організації роботи з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні”.
Нормативним актом визначено Державну інспекцію ядерного регулювання України уповноваженим органом державної влади відповідальним за організацію роботи з визначення проектної загрози.
Розробка проектної загрози передбачена Законом України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”. У ньому встановлено, що проєктна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів.
“Остання на цей час редакція проєктної загрози затверджена Указом Президента України від 3 квітня 2019 року. У той же час аналіз нових загроз від збройної агресії рф проти України свідчить про необхідність надтермінового перегляду проектної загрози в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.