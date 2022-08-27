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Проєктну загрозу для ядерних установок та матеріалів і радіоактивних відходів переглянуть, – рішення уряду

Для конкретного радіаційно небезпечного об’єкта розробляються загрози та будується система фізичного захисту.

Проєктну загрозу для ядерних установок та матеріалів і радіоактивних відходів переглянуть, – рішення уряду
Фото: kmu.gov.ua

27 серпня на Кабмін схвалив постанову “Деякі питання організації роботи з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні”.

Нормативним актом визначено Державну інспекцію ядерного регулювання України уповноваженим органом державної влади відповідальним за організацію роботи з визначення проектної загрози.

Розробка проектної загрози передбачена Законом України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”. У ньому встановлено, що проєктна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів.

На підставі затвердженої проектної загрози для конкретного радіаційно небезпечного об’єкта розробляються об’єктові загрози та будується система фізичного захисту цього об’єкту.

“Остання на цей час редакція проєктної загрози затверджена Указом Президента України від 3 квітня 2019 року. У той же час аналіз нових загроз від збройної агресії рф проти України свідчить про необхідність надтермінового перегляду проектної загрози в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

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