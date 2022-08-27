Кабмін розширив можливості для ветеранського підприємництва

КМУ вніс зміни до Порядку використання коштів для функціонування Українського ветеранського фонду.

Кабінет Міністрів на суботньому засіданні 27 серпня вніс зміни до Порядку використання коштів для функціонування Українського ветеранського фонду.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Над змінами працювали фахівці Міністерства у справах ветеранів і УВФ. Це дозолить ефективніше підтримувати ветеранів та членів їхніх сімей, а також родин загиблих (померлих) захисників під час воєнного стану.

Виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова підкреслила, що рішення уряду відкриє нові можливості для ветеранського підприємництва та ветеранських ініціатив.

"По-перше, ми зможемо надавати мікрофінансування не лише з-поміж ветеранів і членів їхніх сімей – внутрішньо переміщених осіб. А по-друге, ми зможемо фінансувати конкурсні програми", – сказала Калмикова.

Український ветеранський фонд також зможе використовувати бюджетні кошти, щоб надавати підтримку не лише ветеранам - діючим військовослужбовцям і членам їхніх сімей, а й тим, хто служить в інших військових формуваннях - зокрема, добровольчих територіальних громад.

Нагадаємо, раніше в УВФ повідомляли, що ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати одноразове грошове відшкодування – до 20 тис. гривень – на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Хорватія переклала на українську мову й передала Мінветеранів свої закони і програми з підтримки ветеранів.