Вони будуть, зокрема, слідкувати за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог.

Перші 17 спеціалістів з безпеки розпочинають свою роботу в школах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі будуть слідкувати за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчити дітей правилам безпечної поведінки.

“Питання безпеки є не менш важливим, ніж питання нашої перемоги, це напряму пов’язані речі. Розробка проєкту розпочалася рік тому, але він буде видозмінюватися відповідно до умов часу. Цей проєкт буде жити тоді, коли буде взаємодія з місцевими громадами і розуміння для чого це потрібно державі, громаді та міжнародним партнерам. І тут всі складові є. Продовження проєкту однозначно буде. Ті школи та громади, які будуть мати таких вихователів безпеки матимуть більше шансів безпечно навчати”, – сказав міністр

Проєкт «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» було втілено МВС разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Голова Представництва Мурат Шахін зауважив, що безпека в освітньому середовищі була дуже важливою до війни, а під час війни значущість безпеки виросла.

Над розробкою навчально-тематичного плану для майбутніх спеціалістів з безпеки працювала велика команда з різних відомств, зокрема і з Міносвіти.

Нагадаємо, Wi-Fi в укриттях отримала майже тисяча українських шкіл. Це приблизно чверть навчальних закладів, що подали заявку.