Головне за день. Субота, 27 серпня

Відбиті ворожі штурми, обстріл Харкова, удар по Нікополю, фейки про евакуацію киян. Яким запам’ятається 185-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили наступи рашистів на шести ключових напрямках — Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському.

В акваторіях Чорного та Азовського морів російське корабельне угруповання проводить розвідку і блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 27 серпня – у нашій новині.

На Харківщині снаряд окупантів влучив у житловий будинок, загинула жінка.

“Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району Харківської області”, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. У Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

Росія завдала ракетного удару по Нікополю, що в Дніпропетровській області.

Ворожі "прильоти" зафіксували ввечері 27 серпня. Ракети влучили у прибережну територію. Було пошкоджено декілька будівель, повідомив міський голова Олександр Саюк.

Через обстріли окупантів пошкоджена інфраструктура села на Сумщині, є поранені.

За добу в область прилетіло понад 220 снарядів та мін ворога.

У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей – членів однієї родини, в будинок якої прилетіла міна.

До України вдалося повернути тіла 541 загиблого на війні з російськими окупантами українського військового.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника", - розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

"Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - зазначив Котенко.

27 серпня уряд ухвалив рішення, згідно з яким моряки матимуть можливість перетинати кордон — винятково за погодженням територіального центру комплектування.

"Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні", - повідомив у телеграмі очільник уряду Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

У КМДА назвали фейком повідомлення про евакуацію окремих районів столиці.

На поширену деякими ЗМІ інформацію про нібито "підготовку деяких районів Києва до евакуації" відреагував директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", – заявив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі, і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

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