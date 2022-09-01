Окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників Росатому, - ГУР

У разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції

На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників Росатому.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", - йдеться у повідомленні розвідки.

Як сповіщає ГУР, зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Також повідомляється, що зараз на ЗАЕС склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок.

Попри те, що росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, місія прибула на Запорізьку АЕС.