Ще багато питань потребують відповідей, - Епіфаній про реєстрацію монастиря ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі

Реєстрація Києво-Печерської лаври як монастиря у складі Православної церкви України є вагомим кроком для повернення туди української молитви.

Про це заявив у Facebook предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Сьогодні ми заклали один із наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині — Печерської Лаври», — написав він.

Втім, зазначив, Епіфаній, «насправді ще багато питань потребують відповідей та рішень».

«Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона — як новонароджене немовля», — додав предстоятель ПЦУ.

Він закликав вірян зберігати спокій та дочекатися, коли у святині зазвучить молитва української мовою за мир та вигнання агресора з нашої країни.

Нагадаємо, що 1 грудня в Єдиному державному реєстрі зареєстрували Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ (чоловічий монастир). Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що мова не йде про передачу Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ.

Також президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій.

2 грудня Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) та колишнього народного депутата Вадима Новінського.