У Міноборони пообіцяли зимові удари "Буревієм" по тилах окупантів.

Українські військові показали, як працює нова реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Буревій".

Про це повідомляє у Телеграм Міністерство оборони України.

"Ця РСЗВ - розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему "Ураган", - йдеться в повідомленні.

За даними військових "Буревій" має такі переваги:

сучасна цифрова система управління вогнем;

удвічі економить час на виконання бойового завдання;

РСЗВ вдало працює по тилах окупантів;

шасі від чеської компанії Tatra, потужний двигун, броньована кабіна.

"Віримо, що цієї зими "Буревій" до окупантів "приходитиме" частіше, точніше і прямо по цілях!" - додають військові.

Нагадаємо, що «Буревій» — реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена ДП «Шепетівський ремонтний завод» для заміни БМ-27 «Ураган». «Буревій» може використовувати всі наявні реактивні снаряди для РСЗВ «Ураган», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляє КБ «Південне» у рамках програми «Тайфун-2».

Нагадаємо, що Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000. Також були доставлені боєприпаси.

Також Іспанія надала Україні перші системи протиповітряної оборони Hawk.