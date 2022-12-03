Окупанти обстріляли Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині

Протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив очільник Нікопольскої районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
Їх обстріляли з використанням реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.
Наразі фахівці обстежують місця вибухів. Попередньо, люди не постраждали.
В межах інших територій району день та вечір минули без надзвичайних ситуацій.
“Наразі небезпека обстрілів зберігається, прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін”, – додав Євтушенко.
Нагадаємо, протягом ночі армія Росії девʼять разів била по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії. Найбільше влучань – у Нікополі.