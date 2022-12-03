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Арахамія назвав умови, за яких Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки

Насамперед окупанти мають залишити територію нашої країни.

Арахамія назвав умови, за яких Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки
Фото: Пресслужба СН

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія назвав умови, за яких Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки.

Нардеп зазначив, що для цього достатньо:

  • покинути територію нашої країни;
  • виплатити репарації;
  • покарати всіх воєнних злочинців;
  • добровільно здати ядерну зброю.

“Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки”, – заявив Арахамія.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

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