Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія назвав умови, за яких Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки.
Нардеп зазначив, що для цього достатньо:
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
“Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки”, – заявив Арахамія.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.