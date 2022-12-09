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Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України

Майже 1,5 тисячі громадян України не пустили до Естонії з 24 лютого.

Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

З 24 лютого 117 607 українців прибуло до Естонії, з них 53 717 - транзитом. За цей час на кордоні до Естонії не пустили 1 494 громадян України.  

Про це повідомляє національний мовник ERR.

"За кількістю заявок про надання притулку Естонія знаходиться в середині серед інших країн ЄС, але за відсотком із постійних жителів вона в перших рядах. За даними Кільського інституту, з урахуванням валового внутрішнього продукту ми на першому місці і з надання допомоги Україні, і для прийому біженців", - розповів радник бюро з координації безпеки та національної оборони Державної канцелярії Мартін Кутті.  

Зазначається, що партнером Естонії із прийому біженців є Фінляндія. Країни домовилися підготувати план міжвідомчої співпраці, щоб краще допомогти українцям, які прбувають до Естонії або транзитом. 

Як розповів заступник гендиректора з прикордонного контролю Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічов, спочатку до Естонії прибували жінки та діти, а в наступні місяці війни більшість людей, які перетнули російсько-естонський кордон, прибули з окупованих територій України. Вони не можуть перетнути лінію фронту до Західної України.  Також серед них є люди, яких насильно вивезли до Росії.

Водночас, декого з громадян України Естонія може не пропустити, якщо вважає, що це несе загрозу громадському порядку в країні. Зокрема, підставою для затримання є те, що людина приїжджає не із зони бойових дій, а багато років проживає в Росії чи має подвійне громадянство.  

"Є і люди, які підтримують Путіна та війну в Україні, а є й такі, хто дає неправдиві свідчення. З прикордонником треба бути чесним, щоб знайти рішення для надання допомоги людині”, - додав Бєлічов. 

Станом на 4 грудня подано 40 тис. клопотань про тимчасовий захист, 2805 клопотань про відмову від тимчасового захисту, 2474 клопотання про надання міжнародного захисту, у тому числі 2168 – від громадян України та 202 – від громадян Російської Федерації. 

Департамент соцстрахування надав тимчасове житло 2500 біженцям.  

"Це число постійно зменшується. Минулого тижня у тимчасовому житлі влаштувалися 90 осіб, а 290 осіб виселилися. Найбільший короткостроковий притулок - це судно з 1500 біженцями. Найбільша кількість біженців знаходиться у центрі відпочинку Неліярве у волості Анья", - сказала спеціаліст Міністерства соціальних справ Хялі Тарум. 

70% біженців в Естонії живуть в окремій квартирі, 8% - у готелі, 7% винаймають кімнату в будинку і 6% ділять квартиру. Більшість із них платять за свою квартиру. 

Біженці отримали 9,4 млн євро субсидій, що становить 0,4% усіх субсидій, виплачених жителям Естонії.  

40% повнолітніх біженців зайняті на ринку праці. 75% біженців, які отримали тимчасовий захист, сподіваються повернутися до України, 5% думають, що залишаться в Естонії, а 20% поки що не можуть відповісти на це питання. 

Нагадаємо, влада Естонії планує побудувати на сході країни 15 додаткових радарних позицій. Зокрема, радар планують встановити у місці, де раніше стояв радянський пам'ятник-танк.

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