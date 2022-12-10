Норвегія виділила 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

"Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських бомбардувань цивільних об'єктів".

Уряд Норвегії підписав угоду з регіональним відділенням Світового банку зі Східної Європи про виділення 1 млрд норвезьких крон до Цільового фонду Світового банку з відродження, відновлення, реконструкції та реформування України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на пресслужбу уряду Норвегії.

"Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських бомбардувань цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидкого проведення ремонтних робіт", - заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що Світовий банк використовує фонд для подальшої мобілізації кризової підтримки українській владі поряд із підтримкою ремонту критично важливої інфраструктури та довгострокової реконструкції.

"Світовий банк - це організація, яка довела свою ефективність і швидко мобілізувала значні кошти для допомоги Україні. Напрям фінансування через Світовий банк гарантує, що воно використовуватиметься ефективно і з узгодженою метою. Це також гарантує, що наші зусилля координуватимуться із зусиллями інших донорів , а підтримка, що надається нами, дасть максимальні результати", - зазначила міністр.

Норвезьке фінансування буде використано для надання грантів Світового банку, які пропонують гнучку підтримку ремонту, реабілітації та підготовки до реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Норвегія передала майже 15 млн євро для тренування ЗСУ.

Також Норвегія планує багаторічну підтримку у відбудові України.