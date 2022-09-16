Суддя призначила спеціального експерта у справі “документів Трампа”

Реймонд Дірі вирішить, чи всі з вилучених документів можна використовувати у судових процесах.

Федеральний суддя США Реймонд Дірі став незалежним експертом, який проаналізує матеріали, вилучені ФБР під час обшуку будинку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

Таке рішення схвалила федеральна суддя Сполучених Штатів Ейлін Кеннон, пише BBC.

Дірі вирішить, чи всі з вилучених документів можна використовувати у судових процесах.

Його кандидатуру запропонувала команда Трампа, а Міністерство юстиції США заявило, що не заперечує проти нього.

Кеннон також постановила, що Міністерству юстиції заборонено відновлювати розгляд документів. Департамент раніше заявив, що передасть справу до апеляційного суду, якщо суддя Кеннон відхилить їхнє прохання.

“Це означає, що кримінальне розслідування, яке веде міністерство юстиції, тепер буде сповільнено, тому що уряд не може перевіряти або вилучати матеріали у його межах до завершення спеціальної основної перевірки”, – пише BBC.

Нагадаємо, суддя Дірі був одним із кількох суддів, які підписали ордери, за якими ФБР намагалося встановити стеження за Картером Пейджем – радником кампанії Трампа в 2016 році, у межах розслідування про втручання Росії у вибори.

Експерт має переглянути понад 11 000 документів, вилучених із будинку Трампа у серпні. Зазначимо, ФБР виявило 100 додаткових секретних документів.

Під час обшуку виявили настільки таємні матеріали, що навіть співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами.

За даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї.