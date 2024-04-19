18 квітня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна" пройшла 9 дискусійна панель, цього разу присвячена відродженню економіки під час війни з акцентом на взаємодію влади і бізнесу.

Участь у дискусії узяли:

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України; Фото: Олег Переверзев Юлія Свириденко

Ігор Хижняк, СEO Comfy ; Фото: Олег Переверзев Ігор Хижняк

; Олександр Ольшанський, президент холдингу Internet Invest Group Фото: Олег Переверзев Олександр Ольшанський

Андрій Длігач, засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board; Фото: Олег Переверзев Андрій Длігач

В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China; Фото: Олег Переверзев В'ячеслав Лисенко

Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group». Фото: Олег Переверзев Ігор Ліскі

Зокрема спікери панелі обговорювали, чи є зрушення після підписання меморандуму між бізнесом і державою; чи зменшився тиск силовиків на підприємців; які головні суперечності стоять сьогодні між владою і бізнесом, як це виправити та які точки економічного зростання можливі у країні, що третій рік бореться з російською навалою.

“Мені здається, що ми вчасно відреагували на ті сигнали, які йшли від бізнесу в частині тиску, і зараз намагаємося всі ці речі відстежувати. З того, що я бачу зі спілкування з бізнесом, асоціаціями, регіонами, за останні два місяці менше нарікань на роботу правоохоронних органів”, - заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фото: Олег Переверзев Міністерка економіки Юлія Свириденко (у центрі)

Та представники бізнес-середовища мають полярні думки.

“Ми боїмося, що усі ради створюються скоріше для точкових рішень, для тактики і для того, щоб сказати, що нам подобається “Пульс” (сервіс “Пульс” приймає звернення щодо неправомірних дій або бездіяльності податківців. - Ред.) як інструмент, але ми переконані, що це спосіб відвернути увагу. Тому бізнес продовжує наполягати на системних рішеннях”, - відзначив засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач.

Фото: Олег Переверзев Андрій Длігач, засновник і гендиректор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board

“У мене, як у безнадійного оптиміста, є мрія, що колись влада прийде і дійсно поставить питання, як ми можемо разом працювати і допомагати один одному. Поки що це працює якось точково, імпульсно, але не на системному рівні. Поки що бізнес, на жаль, живе в такій концепції: не допомагайте, але не заважайте”, - каже співвласник Meest China В’ячеслав Лисенко.

На думку, голови наглядової ради «EFI Group» Ігоря Ліскі, усі проблеми взаємодії бізнесу і влади ґрунтуються на відсутності довіри.

Фото: Олег Переверзев Ігор Ліскі (ліворуч)

“Якби не було війни, ми були б десь посередині Європи або в НАТО, я був би готовий почекати. Ми еволюціонуємо. Я чесно вірю, що є щирий рух в цьому напрямку. Але, на жаль, в нас немає цих двох поколінь. Ми у війні, і питання довіри - це вже питання виживання. Це питання Збройних сил, мобілізації, сплати податків. … Держава має боротися за довіру підприємців і виграти цю боротьбу. Скажу страшну річ: може, дуже скоро нам доведеться обговорювати збільшення податків. Як в цих умовах говорити про збільшення податків, коли ми не віримо ні у те, як вони збираються, ні у те, як вони розподіляються? І це буде набагато гірша ситуація, ніж з мобілізацією”, - вважає Ліскі.

Виступи усіх учасників дискусії можна буде прочитати на LB.ua незабаром.

Фото: Олег Переверзев Спікери під час дискусії

Фото: Олег Переверзев В'ячеслав Лисенко ( у центрі)

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group»

Фото: Олег Переверзев Соня Кошкіна

Фото: Олег Переверзев Ігор Хижняк, СEO Comfy

Фото: Олег Переверзев В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China

Фото: Олег Переверзев Спікери під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Михайло Радуцький, народний депутат, президент клініки «Борис»

Фото: Олег Переверзев Юлія Свириденко та Андрій Длігач

Фото: Олег Переверзев Гості дискусії

Фото: Олег Переверзев Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ( у центрі)

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Юлія Свириденко ( ліворуч)

Фото: Олег Переверзев Віктор Прошкін, військовослужбовець ЗСУ, директор Growford інституту ( у центрі)

Фото: Олег Переверзев Оксана Продан, радниця Голови Асоціаціі міст України, народна депутатка двох скликань ВРУ

Фото: Олег Переверзев Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

Фото: Олег Переверзев Світлана Заліщук , позаштатний радник у Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екснардепка

Фото: Олег Переверзев Соня Кошкіна

Фото: Олег Переверзев Під час дискусіїї

Фото: Олег Переверзев Ігор Хижняк, СEO Сomfy

Фото: Олег Переверзев Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

Фото: Олег Переверзев В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China

Фото: Олег Переверзев Юлія Свіріденко та Олександр Ольшанський

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Соня Кошкіна

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Соня Кошкіна

Фото: Олег Переверзев Спікери під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Соня Кошкіна

Фото: Олег Переверзев Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії

Фото: Олег Переверзев Бураковський Ігор Економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький

Фото: Олег Переверзев аступниця гендиректора Українського національного інформагентства «Укрінформ» Марина Сингаївська

Фото: Олег Переверзев Юлія Свириденко

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Під час дискусії

Фото: Олег Переверзев Групове фото спікерів після час дискусії