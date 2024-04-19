18 квітня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна" пройшла 9 дискусійна панель, цього разу присвячена відродженню економіки під час війни з акцентом на взаємодію влади і бізнесу.
Участь у дискусії узяли:
- Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України;
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко
- Ігор Хижняк, СEO Comfy;
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк
- Олександр Ольшанський, президент холдингу Internet Invest Group
Фото: Олег Переверзев
Олександр Ольшанський
- Андрій Длігач, засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board;
Фото: Олег Переверзев
Андрій Длігач
- В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China;
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко
- Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group».
Фото: Олег Переверзев
Ігор Ліскі
Зокрема спікери панелі обговорювали, чи є зрушення після підписання меморандуму між бізнесом і державою; чи зменшився тиск силовиків на підприємців; які головні суперечності стоять сьогодні між владою і бізнесом, як це виправити та які точки економічного зростання можливі у країні, що третій рік бореться з російською навалою.
“Мені здається, що ми вчасно відреагували на ті сигнали, які йшли від бізнесу в частині тиску, і зараз намагаємося всі ці речі відстежувати. З того, що я бачу зі спілкування з бізнесом, асоціаціями, регіонами, за останні два місяці менше нарікань на роботу правоохоронних органів”, - заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Фото: Олег Переверзев
Міністерка економіки Юлія Свириденко (у центрі)
Та представники бізнес-середовища мають полярні думки.
“Ми боїмося, що усі ради створюються скоріше для точкових рішень, для тактики і для того, щоб сказати, що нам подобається “Пульс” (сервіс “Пульс” приймає звернення щодо неправомірних дій або бездіяльності податківців. - Ред.) як інструмент, але ми переконані, що це спосіб відвернути увагу. Тому бізнес продовжує наполягати на системних рішеннях”, - відзначив засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач.
Фото: Олег Переверзев
Андрій Длігач, засновник і гендиректор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board
“У мене, як у безнадійного оптиміста, є мрія, що колись влада прийде і дійсно поставить питання, як ми можемо разом працювати і допомагати один одному. Поки що це працює якось точково, імпульсно, але не на системному рівні. Поки що бізнес, на жаль, живе в такій концепції: не допомагайте, але не заважайте”, - каже співвласник Meest China В’ячеслав Лисенко.
На думку, голови наглядової ради «EFI Group» Ігоря Ліскі, усі проблеми взаємодії бізнесу і влади ґрунтуються на відсутності довіри.
Фото: Олег Переверзев
Ігор Ліскі (ліворуч)
“Якби не було війни, ми були б десь посередині Європи або в НАТО, я був би готовий почекати. Ми еволюціонуємо. Я чесно вірю, що є щирий рух в цьому напрямку. Але, на жаль, в нас немає цих двох поколінь. Ми у війні, і питання довіри - це вже питання виживання. Це питання Збройних сил, мобілізації, сплати податків. … Держава має боротися за довіру підприємців і виграти цю боротьбу. Скажу страшну річ: може, дуже скоро нам доведеться обговорювати збільшення податків. Як в цих умовах говорити про збільшення податків, коли ми не віримо ні у те, як вони збираються, ні у те, як вони розподіляються? І це буде набагато гірша ситуація, ніж з мобілізацією”, - вважає Ліскі.
Виступи усіх учасників дискусії можна буде прочитати на LB.ua незабаром.
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group»
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO Comfy
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Михайло Радуцький, народний депутат, президент клініки «Борис»
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко та Андрій Длігач
Фото: Олег Переверзев
Гості дискусії
Фото: Олег Переверзев
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко ( ліворуч)
Фото: Олег Переверзев
Віктор Прошкін, військовослужбовець ЗСУ, директор Growford інституту ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Оксана Продан, радниця Голови Асоціаціі міст України, народна депутатка двох скликань ВРУ
Фото: Олег Переверзев
Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету
Фото: Олег Переверзев
Світлана Заліщук , позаштатний радник у Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екснардепка
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусіїї
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO Сomfy
Фото: Олег Переверзев
Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свіріденко та Олександр Ольшанський
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
Фото: Олег Переверзев
Бураковський Ігор Економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький
Фото: Олег Переверзев
аступниця гендиректора Українського національного інформагентства «Укрінформ» Марина Сингаївська
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Групове фото спікерів після час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна та Ігор Ліскі