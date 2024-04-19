Відродження економіки і тиск на бізнес. Репортаж з 9-ї дискусійної панелі “Нової країни”

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Чи є зрушення після підписання меморандуму між бізнесом і державою?

18 квітня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна" пройшла 9 дискусійна панель, цього разу присвячена відродженню економіки під час війни з акцентом на взаємодію влади і бізнесу. 

Участь у дискусії узяли:

  • Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України;
    Юлія Свириденко
    Фото: Олег Переверзев
    Юлія Свириденко
  • Ігор Хижняк, СEO Comfy;
    Ігор Хижняк
    Фото: Олег Переверзев
    Ігор Хижняк
  • Олександр Ольшанський, президент холдингу Internet Invest Group
    Олександр Ольшанський
    Фото: Олег Переверзев
    Олександр Ольшанський
  • Андрій Длігач, засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board;
    Андрій Длігач
    Фото: Олег Переверзев
    Андрій Длігач
  • В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China;
    В'ячеслав Лисенко
    Фото: Олег Переверзев
    В'ячеслав Лисенко
  • Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group».
    Ігор Ліскі
    Фото: Олег Переверзев
    Ігор Ліскі

Зокрема спікери панелі обговорювали, чи є зрушення після підписання меморандуму між бізнесом і державою; чи зменшився тиск силовиків на підприємців; які головні суперечності стоять сьогодні між владою і бізнесом, як це виправити та які точки економічного зростання можливі у країні, що третій рік бореться з російською навалою.

“Мені здається, що ми вчасно відреагували на ті сигнали, які йшли від бізнесу в частині тиску, і зараз намагаємося всі ці речі відстежувати. З того, що я бачу зі спілкування з бізнесом, асоціаціями, регіонами, за останні два місяці менше нарікань на роботу правоохоронних органів”, - заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерка економіки Юлія Свириденко (у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Міністерка економіки Юлія Свириденко (у центрі)

Та представники бізнес-середовища мають полярні думки.

“Ми боїмося, що усі ради створюються скоріше для точкових рішень, для тактики і для того, щоб сказати, що нам подобається “Пульс” (сервіс “Пульс” приймає звернення щодо неправомірних дій або бездіяльності податківців. - Ред.) як інструмент, але ми переконані, що це спосіб відвернути увагу. Тому бізнес продовжує наполягати на системних рішеннях”, - відзначив засновник та генеральний директор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач.

Андрій Длігач, засновник і гендиректор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board
Фото: Олег Переверзев
Андрій Длігач, засновник і гендиректор групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board

“У мене, як у безнадійного оптиміста, є мрія, що колись влада прийде і дійсно поставить питання, як ми можемо разом працювати і допомагати один одному. Поки що це працює якось точково, імпульсно, але не на системному рівні. Поки що бізнес, на жаль, живе в такій концепції: не допомагайте, але не заважайте”, - каже співвласник Meest China В’ячеслав Лисенко. 

На думку, голови наглядової ради «EFI Group» Ігоря Ліскі, усі проблеми взаємодії бізнесу і влади ґрунтуються на відсутності довіри.

Ігор Ліскі (ліворуч)
Фото: Олег Переверзев
Ігор Ліскі (ліворуч)

“Якби не було війни, ми були б десь посередині Європи або в НАТО, я був би готовий почекати. Ми еволюціонуємо. Я чесно вірю, що є щирий рух в цьому напрямку. Але, на жаль, в нас немає цих двох поколінь. Ми у війні, і питання довіри - це вже питання виживання. Це питання Збройних сил, мобілізації, сплати податків. … Держава має боротися за довіру підприємців і виграти цю боротьбу. Скажу страшну річ: може, дуже скоро нам доведеться обговорювати збільшення податків. Як в цих умовах говорити про збільшення податків, коли ми не віримо ні у те, як вони збираються, ні у те, як вони розподіляються? І це буде набагато гірша ситуація, ніж з мобілізацією”, - вважає Ліскі. 

Виступи усіх учасників дискусії можна буде прочитати на LB.ua незабаром.

Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії

В'ячеслав Лисенко ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко ( у центрі)

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group»
Фото: Олег Переверзев
Ігор Ліскі, голова наглядової ради «EFI Group»

Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна

Ігор Хижняк, СEO Comfy
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO Comfy

В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China

Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Михайло Радуцький, народний депутат, президент клініки «Борис»
Фото: Олег Переверзев
Михайло Радуцький, народний депутат, президент клініки «Борис»

Юлія Свириденко та Андрій Длігач
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко та Андрій Длігач

Гості дискусії
Фото: Олег Переверзев
Гості дискусії

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ( у центрі)

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Юлія Свириденко ( ліворуч)
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко ( ліворуч)

Віктор Прошкін, військовослужбовець ЗСУ, директор Growford інституту ( у центрі)
Фото: Олег Переверзев
Віктор Прошкін, військовослужбовець ЗСУ, директор Growford інституту ( у центрі)

Оксана Продан, радниця Голови Асоціаціі міст України, народна депутатка двох скликань ВРУ
Фото: Олег Переверзев
Оксана Продан, радниця Голови Асоціаціі міст України, народна депутатка двох скликань ВРУ

Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету
Фото: Олег Переверзев
Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

Світлана Заліщук , позаштатний радник у Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екснардепка
Фото: Олег Переверзев
Світлана Заліщук , позаштатний радник у Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екснардепка

Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна

Під час дискусіїї
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусіїї

Ігор Хижняк, СEO Сomfy
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO Сomfy

Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету
Фото: Олег Переверзев
Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China
Фото: Олег Переверзев
В'ячеслав Лисенко, підприємець, громадський діяч, співвласник Meest China

Юлія Свіріденко та Олександр Ольшанський
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свіріденко та Олександр Ольшанський

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна

Спікери під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Спікери під час дискусії

Соня Кошкіна
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
Фото: Олег Переверзев
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії

Бураковський Ігор Економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
Фото: Олег Переверзев
Бураковський Ігор Економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький
Фото: Олег Переверзев
Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький

аступниця гендиректора Українського національного інформагентства «Укрінформ» Марина Сингаївська
Фото: Олег Переверзев
аступниця гендиректора Українського національного інформагентства «Укрінформ» Марина Сингаївська

Юлія Свириденко
Фото: Олег Переверзев
Юлія Свириденко

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Під час дискусії

Групове фото спікерів після час дискусії
Фото: Олег Переверзев
Групове фото спікерів після час дискусії

Соня Кошкіна та Ігор Ліскі
Фото: Олег Переверзев
Соня Кошкіна та Ігор Ліскі

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