СБУ та Нацполіція затримали ще трьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами у Києві та Івано-Франківщині, повідомили у спецслужбі..

Серед пошкоджених об’єктів – відділення Укрпошти та військові авто Сил оборони.

У Києві затримано 41-річного автомеханіка столичної СТО, який на замовлення ФСБ підпалив місцеве відділення Укрпошти і два авто українських військових.

Щоб “приховано” вчинити підпал, як запалювальну суміш фігурант використав бензин, який злив із баків приватних машин, що проходили у нього техобслуговування. Далі для знищення доказів злочину фігурант порізав на металобрухт велосипед, яким пересувався по місту для проведення дорозвідки потенційних цілей.

Іншим затриманим є 15-річний мешканець столиці, який підпалив ще одне поштове відділення та відправив своєму російському куратору “фотозвіт” загоряння. Для вчинення злочину юнак розбив вікно держустанови та вилив на його підвіконня легкозаймисту суміш.

На Прикарпатті затримано ворожого поплічника, який спалив військове авто, що пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.

За даними слідства, фігурантом виявився 36-річний ігроман з обласного центру. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за крадіжки приватного майна. Як встановило розслідування, він сподівався “заробити” на співпраці з окупантами, щоб поповнити свій рахунок в онлайн-казино.

Утім, замість “легких” грошей від агресора всім затриманим оголошено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Більше ніж тиждень тому стало відомо, що в Одеській області затримано 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень у регіоні. Ще одного російського агента затримали "на гарячому", коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону.