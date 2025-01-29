«Фактор-Друк», який потрапив під обстріл РФ, зміг відновити повний цикл виробництва для деяких замовлень

Друкарня «Фактор-Друк» змогла відновити свою діяльність – вдається уже виконувати повний цикл виробництва під деякі замовлення, передає «Читомо».

Друкарня потрапила під російський обстріл у травні 2024 року. Тоді окупанти знищили 19 з 27 необхідних ланок виробничого процесу.

Наразі «Фактор-Друк» зміг відремонтувати три пошкоджені технічні засоби і придбати чотири вживані машини. Тепер кількість відсутність ланок становить 12. Друкарня виконує сама частину виробничого циклу, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.

За словами генеральної директорки Тетяни Гринюк, наразі відбудова «Фактор-Друку»ще триває. Якщо на початку експерти прогнозували, що відновлення триватиме щонайменше 18 місяців, проте зараз є надії, що це станеться швидше.

Перший блокнот - «Уроки стійкості» - друкарня виготовила самостійно і його представили на економічному форумі в Давосі у Швейцарії. У блокноті помістили десять історій підприємців, які пережили переміщення, руйнування, змогли відновити бізнес і продовжують поруч з лінією фронту.