«Фактор-Друк», який потрапив під обстріл РФ, зміг відновити повний цикл виробництва для деяких замовлень

Друкарня «Фактор-Друк» змогла відновити свою діяльність – вдається уже виконувати повний цикл виробництва під деякі замовлення, передає «Читомо».
Друкарня потрапила під російський обстріл у травні 2024 року. Тоді окупанти знищили 19 з 27 необхідних ланок виробничого процесу.
Наразі «Фактор-Друк» зміг відремонтувати три пошкоджені технічні засоби і придбати чотири вживані машини. Тепер кількість відсутність ланок становить 12. Друкарня виконує сама частину виробничого циклу, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.
За словами генеральної директорки Тетяни Гринюк, наразі відбудова «Фактор-Друку»ще триває. Якщо на початку експерти прогнозували, що відновлення триватиме щонайменше 18 місяців, проте зараз є надії, що це станеться швидше.
Перший блокнот - «Уроки стійкості» - друкарня виготовила самостійно і його представили на економічному форумі в Давосі у Швейцарії. У блокноті помістили десять історій підприємців, які пережили переміщення, руйнування, змогли відновити бізнес і продовжують поруч з лінією фронту.
- Унаслідок ворожого обстрілу друкарні загинули сім осіб, кількість постраждалих зросла до 21. Один удар припав на цех, де працювали люди. Ще дві ракети прилетіли поблизу.
- На підприємстві тоді спалахнула велика пожежа - загорівся цех із папером.