Мінкульт відреагував на рішення суду повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій церкві

Міністерство культури зазначило, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися Костелом Святого Миколая на підставі договору від 2022 року.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 24 січня зобовʼязав Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) передати у користування релігійній організації “Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві” Костел Святого Миколая.

Сьогодні, 28 січня, МКСК офіційно заявило, що ще у 2022 році Костел Святого Миколая був переданий у користування римо-католицькій громаді на підставі договору, укладеного між цією релігійною громадою та Державною організацією «Національний будинок органної та камерної музики України» на виконання доручення президента України.

На сьогодні римо-католицька парафія є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу у Києві, зазначає міністерство.

Передача відбулася на умовах збереження його культурної функції. Відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

Крім того, відомство інформує, що МКСК вживає заходів для збереження пам’ятки архітектури національного значення. У 2024 році було розроблено науково-проєктну документацію на невідкладні консерваційні роботи на обʼєкті.

Після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи.

“Закликаємо медіа та представників релігійної громади до відповідального підходу в поширенні інформації. Об’єктивне висвітлення подій та дотримання фактів сприятимуть конструктивному діалогу, необхідному для збереження історичної та культурної спадщини України”, – закликав Мінкульт.