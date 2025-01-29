ЄС готовий запровадити санкції проти Росії через глушіння сигналів супутникової навігації

У результаті постають ризики для європейських супутників, наземної інфраструктури та космічної промисловості.

Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії через зловмисну діяльність у космічному просторі.

Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Каллас поскаржилася на те, що ЄС зазнає гібридних атак, зокрема, в космосі, оскільки Росія систематично глушить сигнали супутникової навігації.

«Існують ризики для наших супутників, наземної інфраструктури та космічної промисловості від кінетичної, електронної та високоенергетичної зброї. Шпигунство є постійною загрозою», – наголосила дипломат і додала, що Євросоюз має покращити моніторинг і визначення відповідальних за зловмисну діяльність РФ у космосі, а також може поширити положення про взаємну оборону на космічний простір.

Глава євродипломатії припустила, що ЄС може запровадити санкції, як це було з офіцерами російської розвідки за кібератаки.