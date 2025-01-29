Адміністрація Трампа надасть доступ до брифінгів тіктокерам та блогерам, - The Times

Впливовим діячам соцмереж буде дозволено подавати заявки на акредитацію в Білому домі, якщо їх контент буде повʼязаний із новинами.

Адміністрація президента США Дональда Трампа надаватиме доступ до брифінгів не тільки працівникам ЗМІ, а й блогерамм, тіктокерам, та іншим представникам нетрадиційних медіа.

Про це пише видання The Times із посиланням на прессекретарку Трампа Керолайн Левітт.

Зазначається, що впливовим діячам соцмереж буде дозволено подавати заявки на акредитацію в Білому домі, якщо їх контент буде повʼязаний із новинами.

"Білий дім Трампа спілкуватиметься з усіма ЗМІ та особистостями, а не лише зі старими ЗМІ, які сидять у цій кімнаті. Тому що, згідно з останніми опитуваннями Gallup, довіра американців до ЗМІ впала до рекордно низького рівня", – зазначила Левітт.

Вона повідомила, що за кілька місяців буде "зарезервовано" доступ до прессслужби для нових медіа..

"Ми точно знаємо, що багато старих ЗМІ в цій країні поширювали брехню про цього президента, про його сім'ю, і ми з цим не змиримося", – наголосила Левітт.

Дональд Трамп і ЗМІ