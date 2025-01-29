Адміністрація Трампа надасть доступ до брифінгів тіктокерам та блогерам, - The Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа надаватиме доступ до брифінгів не тільки працівникам ЗМІ, а й блогерамм, тіктокерам, та іншим представникам нетрадиційних медіа.
Про це пише видання The Times із посиланням на прессекретарку Трампа Керолайн Левітт.
Зазначається, що впливовим діячам соцмереж буде дозволено подавати заявки на акредитацію в Білому домі, якщо їх контент буде повʼязаний із новинами.
"Білий дім Трампа спілкуватиметься з усіма ЗМІ та особистостями, а не лише зі старими ЗМІ, які сидять у цій кімнаті. Тому що, згідно з останніми опитуваннями Gallup, довіра американців до ЗМІ впала до рекордно низького рівня", – зазначила Левітт.
Вона повідомила, що за кілька місяців буде "зарезервовано" доступ до прессслужби для нових медіа..
"Ми точно знаємо, що багато старих ЗМІ в цій країні поширювали брехню про цього президента, про його сім'ю, і ми з цим не змиримося", – наголосила Левітт.
Дональд Трамп і ЗМІ
- Після першої перемоги на президентських виборах у 2017 році відносини Трампа з впливовими американськими медіа залишалися складними. Зокрема, він продовжував звинувачувати ЗМІ в упередженості і замовних матеріалах. Зокрема, під час першої прес-конференції Тарамп публічно відмовив у питанні телеканалу CNN, звинувативши його в "підробці новин". Перед цим CNN заявив про звіт американської розвідки, в якому наведено докази збору Росією компромату на Трампа.
- Після цього журналісти написали відкритого листа Трампу, в якому пояснили своє бачення відносин між його адміністрацією і прес-корпусом. Представники медіа наголосили, що Трамп ускладнює відносини зі ЗМІ.
- У 2018 році CNN подала в суд на адміністрацію Трампа через позбавлення акредитації журналіста. Пізніше акредитацію повернули через суд. Після конфлікту з репортером CNN Джимом Акостою адміністрація Трампа запровадила нові правила для журналістів під час пресконференцій - один журналіст має право поставити лише одне питання.
- У 2019 році Трамп втретє не прийшов на традиційну щорічну вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA). Замість спілкування з журналістами він надав перевагу участі в політичному мітингу. Виступаючи перед своїми прихильниками, він укотре назвав ЗМІ "ворогами народу". Присутність на вечері Асоціації кореспондентів не є обов'язковою для президентів США, але ця традиція дотримується з 1921 року. До Трампа останнім, хто відмовився відвідати захід, став в 1981 році 40-й глава американської держави Рональд Рейган, який пережив замах і відновлювався від кульового поранення.
- У 2021 році Трамп подав позов проти власної племінниці Мері Трамп та газети New York Times. Він вимагав 100 млн доларів компенсації за розслідування про ухилення від податків.